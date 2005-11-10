16 novembre 2005, la battaglia di Istanbul: Gritching finisce all'ospedale, la Svizzera ai Mondiali

Il 16 novembre del 2005, allo stadio Sukru Saracoglu di Istanbul, la Turchia affronta la Svizzera per gli spareggi validi per l'accesso al Mondiale di Germania 2006. All'andata, al nuovo Wankdorf di Berna, la strada sembra in discesa per gli elvetici, perché la squadra di Kobi Kuhn domina e costruisce, vincendo per due a zero con due vecchie conoscenze del nostro campionato: Philippe Senderos e Valon Behrami. Il ritorno sembrerebbe una formalità.

La notte di Istanbul

Già all'arrivo all'aeroporto incomincia l'odissea dei calciatori rossocrociati, con bagagli non consegnati e minacce rivolte ai calciatori svizzeri da parte dei tifosi locali. Poi arriva la partita: il pullman arriva allo stadio fra fischi e lanci di uova, così come l'inno nazionale viene subissato di fischi. Dopo due minuti è Alexander Frei a smuovere il risultato: 1-0 al ritorno, 2-0 all'andata, per effetto dei gol in trasferta sembra già fatta. Non è così perché una doppietta di Sanli e l'acuto di Ates porta il parziale sul 3-1 a trentotto dalla fine. Ci pensa Marco Streller a firmare il 3-2, poi Tuncay riapre sul 4-2.

Alta tensione

Al fischio finale i calciatori svizzeri vogliono raggiungere il tunnel degli spogliatoio, dove però nasce una violenta rissa che coinvolge calciatori, membri degli staff e addetti alla sicurezza. Nel caos generale, a farne le spese è soprattutto Stéphane Grichting, colpito al basso ventre e costretto al ricovero in ospedale. La Svizzera passa alla fase finale di Germania 2006: squalifiche di sei partite per Benjamin Huggel, Alpay Ozalan ed Emre Belozoglu, mentre la Turchia deve scontare sei partite a porte chiuse e in campo neutro, oltre a una multa di 200 mila franchi.