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Mancini sbaglia partita, De Bruyne fa a pezzi l’Italia. A Napoli è colpa di Allegri? Milan, ecco Krosche che vuole lo scudetto con Tresoldi e Inacio. Tre giovani per Napoli: Varela, Bakola e Cacciamani. Juve punta Sorloth e Balde

Enzo Bucchioni
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Enzo Bucchioni
Oggi alle 23:30Editoriale
15.11.2026 23:30Editoriale
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Ritorno sulla terra per l'italia. Torna il campionato. E il mercato di gennaio è alle porte
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Pesante ritorno sulla terra per l’Italia che soffre il Belgio come e più di quanto successo nella gara d’andata. Una disfatta difficile da accettare dopo la partita perfetta contro la Francia, ma facile da spiegare. Il Belgio è più forte di noi e si sapeva, il dominio è stato totale. E’ il loro gioco ad alta velocità con grande tecnica che ci mette in crisi, il movimento frenetico, le rotazioni con cambi di posizione, gli esterni che spingono, senza un centravanti vero, il pressing costante, gli azzurri non c'hanno capito niente, non hanno mai trovato gli avversari perdendo le posizioni e tutti i duelli. Una sconfitta che è pure figlia di alcune scelte di Mancini difficilmente comprensibili come Pisilli centrocampista messo a presidiare la zona destra, o il lento Fagioli opposto a giocatori molto veloci, non era la sua partita. Nel primo tempo gli azzurri non l’hanno mai vista. Ma anche Koleosho è andato in difficoltà nella fase difensiva.
Una sconfitta che però non può spazzare via tutto quello che di buono s’è visto in questo Mancini-bis, con la consapevolezza che la strada sarà ancora lunga prima di trovare equilibrio e personalità compiute. Mancini che, fra l’altro, potrebbe tornare in discussione se Malagò dovesse perdere le elezioni del quattordici dicembre, ributtando tutto nel caos. Speriamo di no.

In attesa, dobbiamo sottolineare l’ennesima grande partita di De Bruyne, assoluto dominatore di tutte le partite della sua nazionale. E allora come si spiegano le sue prestazioni insufficienti e le sue difficoltà a prendere in mano il Napoli?

E’ molto probabile che il belga non gradisca il tipo di calcio passivo proposto da Allegri, soffra il grande lavoro che gli viene chiesto nella fase difensiva. La squadra non gli gira attorno, non si diverte e così perde gran parte della sua enorme qualità e il sorriso. Una riflessione andrebbe fatta, anche se alla fine è probabile che il giocatore finisca al Psv Eindhoven già a gennaio facendo risparmiare sei milioni netti alle casse del Napoli. Sarebbe una sconfitta per tutti non essere riusciti a godere del suo enorme talento. Ma del Napoli riparleremo più avanti.

Dopo la nazionale, riecco il campionato con tutte le problematiche e il mercato di gennaio alla porta. La grande svolta probabilmente arriverà da Cardinale che s’è messo in testa di vincere lo scudetto, quindi ha pronti gli acquisti per sistemare i punti deboli del Milan. Il budget c’è, il nuovo capo dell’area tecnica pure. Come sappiamo, anche se arriverà ufficialmente solo a gennaio, è già operativo il tedesco Markus Krosche, 46 anni, ex Eintracht Francoforte. In Germania ha fatto benissimo, ha sistemi innovativi di valutazione, con una grande rete di scouting. Per gennaio gli obiettivi sono tre, un centravanti dal gol facile, un difensore centrale e un esterno destro di difesa.

Può arrivare Tresoldi? Sarebbe un grande colpo per il Milan, ma anche in chiave nazionale. Il ragazzo, 22 anni, ha sempre tifato i rossoneri. Venire in Italia potrebbe anche convincerlo a scegliere la nazionale azzurra come auspicato da Mancini. Il problema, ovviamente, è il Brugge. La squadra belga chiede una cifra attorno ai sessanta milioni e c’è da verificare la possibilità di trattare già per il mese di gennaio. Su tutto questo stanno lavorando Cardinale e Krosche tenendo aperta anche la porta con il Real Madrid per il brasiliano Endrick, 20 anni.

In questo caso sarebbe una operazione diversa, un prestito con qualche clausola. Il problema è Mourinho che non vuole mai mollare i giocatori anche se li utilizza pochissimo come Endrick. Il ragazzino preme, l’anno scorso a gennaio era stato prestato e vorrebbe una soluzione analoga. In corsa c’è pure la Roma, ma Cardinale da tempo ha aperto un canale con Florentino Perez.

Per il centrale, Amorim ha fatto da tempo il nome del suo preferito: Goncalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona, 25 anni. E’ un difensore dai piedi buoni, capace di guidare la difesa e fare ripartire l’azione, quello che serve al Milan. La valutazione supera i trenta milioni, ma il problema più grosso sembra la resistenza dello Sporting che (per ora) non lo vuole mollare a gennaio. Il filo però non s’è interrotto.
L’alternativa è un profilo diverso, Luca Reggiani, 18 anni, strappato dal Borussia Dortmund al Sassuolo. Nazionale under 21, con i tedeschi ha già esordito in prima squadra.

Pensando al futuro, Krosche ha messo pure i riflettori anche su Stiller, regista dello Stoccarda, 25 anni, che ha una clausola da quaranta milioni. Potrebbe essere lui il dopo-Modric. Per il terzo ruolo scoperto, l’esterno destro, è probabile il ritorno anticipato di Athekame, 21 anni, in prestito al Lione dove sta facendo molto bene.

Almeno due anche gli obiettivi della Juve, un attaccante che la metta dentro, come si dice brutalmente, e un esterno sinistro dopo l’ennesimo flop di Cambiaso. Quest’ultimo ruolo potrebbe essere coperto da Aleandro Balde, 23 anni, che nel Barcellona sta trovando poco spazio. La valutazione è molto alta, attorno ai quaranta milioni. Il discorso è aperto. Ma in Spagna la Juve guarda sempre a Sorloth e sta parlando con l’Atletico mettendo sul tavolo la posizione di David che ha soddisfatto Simeone. Sorloth è un uomo d’area, vede la porta al contrario di Waltemade e con lo spostamento di Kolo Muani sulla destra, per caratteristiche sarebbe adattissimo a risolvere il problema vero della Juve: fare gol. Si pensa anche a Scamacca che Carnevali ha avuto al Sassuolo, i dubbi sono sulle sue frequenti ricadute fisiche.

Ma a gennaio si cercherà anche di sfoltire la rosa per recuperare risorse e snellire il lavoro di Spalletti che soprattutto davanti ha una batteria di trequartisti-esterni. Fra l’altro Ildiz dovrebbe rientrare al massimo a inizio anno, quindi gente come Zhegrova potrebbe andare in prestito, ma non solo lui. Oltre a Cambiaso potrebbe partire pure Kelly, ormai finito dietro a Gatti nelle gerarchie spallettiane.

E il Napoli?
Inizia la rivoluzione verde. De Laurentiis ha dato via libera a Manna, la rosa va ringiovanita e sfoltita. Inoltre lo spogliatoio andrà liberato di tutti i casi che hanno complicato questo inizio stagione. Non sarà facile trovare una collocazione, ma la lista dei partenti è lunga, da Lucca a Lang, da Beukema a Anguissa che non vuole rinnovare, fino a Neres e Giovane. Manna le proverà tutte per arrivare ai tre giocatori giovani che ha nel mirino, vale a dire Varela, 21 anni, bomber del Monza, Bakola centrocampista del Sassuolo, 19 anni, e Cacciamani esterno del Toro, 19 anni.
Varela ha segnato nove gol in dieci partite, il Monza l‘ha pagato due milioni e mezzo dal Benfica e la tentazione di monetizzare subito è forte. La richiesta supera i trenta milioni, ma il rischio di un’altra operazione Piatek frena parecchio gli operatori. Meglio aspettare giugno? L’interrogativo è logico, ma niente è deciso. Difficile, fra l’altro, che Lucca possa eventualmente accettare il prestito al Monza.

Il francese Bakola è stato pagato dieci milioni dal Sassuolo che l’ha strappato al Marsiglia. Ora per venderlo ne servono almeno trenta e c’è pure la concorrenza della Juve che ha (ovviamente) buoni rapporti con la società neroverde. I bianconeri lo vorrebbero acquistare subito per poi lasciarlo a Sassuolo fino a giugno.
Alessio Cacciamani è un esterno sinistro tutta fascia. Il Torino chiede venti milioni, è interessata anche la Roma. Anche per questo ragazzo ogni discorso potrebbe essere spostato verso giugno, mentre Allegri ha chiesto rinforzi subito per provare a rimettere in moto il Napoli. Ci riuscirà? De Laurentiis, ovviamente, è deluso dal suo allenatore, ora si aspetta nove punti nelle prossime gare contro Torino, Sassuolo e Lecce. L’allenatore non è in bilico, ma in discussione. Queste tre partite sono una sorta di test, il presidente vuole una reazione forte e ovviamente la vittoria. Se si dovessero riproporre situazioni simili a quelle con il Venezia e altre, allora Allegri potrebbe davvero rischiare un altro esonero nonostante l’ingaggio, il licenziamento costerebbe infatti una cifra-monstre tra i venticinque e i trenta milioni.

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