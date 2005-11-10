Milan, preoccupazione per Maignan: il portiere oggi in Italia, domani gli esami. Il punto

Milan, preoccupazione per Maignan: il portiere oggi in Italia, domani gli esami. Il puntoTMW
Andrea Piras
Riparte l’assalto alla vetta del Milan. Archiviata la prima settimana di sosta, inizia adesso la marcia di avvicinamento alla sfida che i rossoneri giocheranno domenica prossima alle ore 18 a San Siro contro il Frosinone. Una partita molto importante contro un avversario in saluta ma l’obiettivo è quello di rimanere in scia della Lazio capolista distante cinque punti.
Oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello
Ricominceranno oggi gli allenamenti a Milanello per i non convocati in nazionale dopo i sette giorni di riposo concessi da mister Ruben Amorim in concomitanza con la prima settimana della sosta nazionali. Sempre nella giornata odierna, sono previsti a Londra i controlli per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek per valutare l’evoluzione delle rispettive condizioni: a seconda dell'esito dei rispettivi esami, si capirà di più sui tempi di recupero e il ritorno in campo.
Occhi puntati su Mike Maignan
Desta particolare attenzione la situazioe legata a Mike Maignan. Il francese ha lasciato ieri all'intervallo il match tra Francia e Turchia di Nationns League, accusando un dolore all’anca destra, nella zona dell’adduttore, in seguito ad un contrasto con un calciatore turco. Il portiere, dunque, rientrerà questa sera a Milano e domani mattina si sottoporrà a una risonanza per approfondire la situazione.