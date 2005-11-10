Milan, preoccupazione per Maignan: il portiere oggi in Italia, domani gli esami. Il punto

Riparte l’assalto alla vetta del Milan. Archiviata la prima settimana di sosta, inizia adesso la marcia di avvicinamento alla sfida che i rossoneri giocheranno domenica prossima alle ore 18 a San Siro contro il Frosinone. Una partita molto importante contro un avversario in saluta ma l’obiettivo è quello di rimanere in scia della Lazio capolista distante cinque punti.

Oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello

Ricominceranno oggi gli allenamenti a Milanello per i non convocati in nazionale dopo i sette giorni di riposo concessi da mister Ruben Amorim in concomitanza con la prima settimana della sosta nazionali. Sempre nella giornata odierna, sono previsti a Londra i controlli per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek per valutare l’evoluzione delle rispettive condizioni: a seconda dell'esito dei rispettivi esami, si capirà di più sui tempi di recupero e il ritorno in campo.

Occhi puntati su Mike Maignan

Desta particolare attenzione la situazioe legata a Mike Maignan. Il francese ha lasciato ieri all'intervallo il match tra Francia e Turchia di Nationns League, accusando un dolore all’anca destra, nella zona dell’adduttore, in seguito ad un contrasto con un calciatore turco. Il portiere, dunque, rientrerà questa sera a Milano e domani mattina si sottoporrà a una risonanza per approfondire la situazione.