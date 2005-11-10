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Inter-Roma... finisce 6-4. L'analisi in 10 punti della "nostra" corsa scudetto

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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 10:30Serie A
15.11.2026 10:30Serie A
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Col passare delle giornate di campionato, Inter e Roma sembrano sempre di più le due squadre maggiormente attrezzate per competere fino alla fine
FotoTUTTOmercatoWEB

Non ce ne vogliano Lazio, Milan e Como. Ma oggi, per quel che ha mostrato fino a questo momento la Serie A, la sensazione è che nel momento caldo della stagione la corsa Scudetto possa ridursi a due sole contendenti. Inter e Roma. Per qualità della rosa, gioco espresso, attitudine al successo e interpretazioni dei singoli, ad oggi sono loro due le nostre candidate allo Scudetto con la possibilità di essere smentiti sul campo nelle prossime settimane. Fatta la doverosa premessa, eccoci qua al gioco che ci siamo proposti nella redazione di TuttoMercatoWeb.

L'analisi su dieci punti, chi vincerà?

- Portieri (ROMA)
Pepo Martinez, Provedel e Di Gennaro da una parte. Svilar, Gollini e Vasquez dall'altra. Parte tutto da qui. La sfida a distanza fra Inter e Roma vede passare subito in vantaggio i giallorossi che con Svilar hanno probabilmente il miglior numero uno dell'intero campionato. Dopo la sosta rientrerà, dando un ulteriore boost di qualità alla rosa di Gasperini.

- Difensori (INTER)
Il pareggio dell'Inter arriva presto. Qua almeno sulla carta non c'è storia, con i nerazzurri che per qualità ed esperienza ad alti livelli sono sopra ai giallorossi. Con Bisseck, Bastoni, Stones, Akanji, Pavard più il jolly Carlos Augusto, in pochi possono reggere il confronto a livello italiano. Non che la Roma sia messa male con Mancini, Ndicka ed Hermoso più il supporto di Balerdi, Ghilardi e Kourielakis, ma l'Inter vince questo confronto.

- Centrocampisti (INTER)
Anche qua primeggia l'Inter. Per centrocampo si intendono i centrali ma pure gli esterni: Dimarco e lo Spence delle ultime uscite sono al top nel ruolo, anche se il confronto con Wesley e Molina non è così impari. Nel mezzo il top della Roma è senza dubbio Manu Kone, l'Inter risponde con i vari Calhanoglu, Barella, Zielinski, Sucic e via dicendo. Nel complesso meglio il reparto di Chivu.

- Attaccanti (INTER)
La Roma ha il giocatore che ha segnato di più da inizio 2026 ad oggi. Ma l'Inter ha un pacchetto attaccanti ben più completo. Thuram e Lautaro ovviamente. Più Pio Esposito e Bonny. In Europa poche squadre possono permettersi tanta abbondanza tecnica. La Roma è strutturata diversamente, con Malen cannibale di gol e minuti e Dybala che quando sta bene è fra i migliori della Serie A. Quando sta bene, appunto. Vince l'Inter, ancora.

- Panchina (INTER)
Parliamo di profondità della rosa, di possibilità di ruotare i titolari senza abbassare la qualità e di incisività a gara in corso con le sostituzioni. E anche qua ha la meglio Chivu, con scelte top in tutti i reparti, soprattutto a centrocampo. Ma anche le riserve, o presunte tali, di difesa e attacco sono di primissimo livello. Punto su cui alla Roma forse manca qualcosa.

- Allenatore (ROMA)
Non ce ne voglia Chivu che ha vinto con grande merito l'ultimo scudetto. Ma il Gasperini che si sta vedendo in questa stagione a Roma sembra avere qualcosa in più, sorretto anche da una spinta motivazionale che potrebbe dare quel quid in più nel momento caldo della stagione.

- Ambiente e tifosi (ROMA)
Questo è il punto probabilmente più controverso. O combattuto per meglio dire. L'Olimpico di parte giallorossa continua a macinare sold out ma pure il San Siro nerazzurro è contesto che spinge e regala sostegno. E allora a fare la differenza potrebbero essere le aspettative: perché dall'Inter strafavorita secondo tutti ci si aspetta quasi che debba vincere. Mentre per la Roma, non dovesse arrivare lo Scudetto, non sarebbe certamente un fallimento. E poi c'è l'entusiasmo: col passare delle giornate, quello di fede romanista potrebbe dare quel boost in più alla squadra di Gasperini.

- Società (INTER)
Qua vince l'Inter per un ragionamento di struttura e continuità. Il tutto fa riferimento a Beppe Marotta, probabilmente il dirigente migliore che oggi il calcio italiano ha da offrire. La presenza dei Friedkin e il loro coinvolgimento nella Roma sono sempre più forti col passare delle stagioni, ma il comparto dirigenziale dell'Inter (anche con l'addio di Ausilio) resta fra i migliori a livello italiano. E non solo.

- Disponibilità sul mercato di gennaio (ROMA)
Qua potrebbe spuntarla la Roma, con il fortissimo coinvolgimento di Gian Piero Gasperini nelle scelte dei rinforzi. Uno, forse due, arriveranno sicuramente. In casa Inter invece valutazioni ancora in corso, ma la possibilità che in inverno non saranno fatti nuovi acquisti esiste. Da qui il vantaggio dei giallorossi.

- Mentalità e abitudine al successo (INTER)
Cose che non si possono insegnare e che si apprendono solo col tempo. L'Inter è al vertice in Italia e in Europa da anni, ecco perché è avanti rispetto alla Roma in questo singolo aspetto. Questioni, mentalità e abitudine alla vittoria, che a fine stagione potrebbero avere un peso importante.

Bonus track

- Il peso della Champions
Qua le variabili sono tante. E si parte dal capire se Inter e Roma andranno avanti oltre la League Phase, di cui mancano ancora 4 partite. Se una dovesse andare avanti e l'altra no, inevitabilmente anche il campionato potrebbe risentirne. Ma sono discorsi prematuri, nella speranza che entrambe possano superare senza playoff questo primo turno di Champions League.

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