Arezzo, Ionita: "Livello della Serie B molto più alto. Servono umiltà e lavoro"

Il capitano dell’Arezzo, Artur Ionita, si è presentato nelle scorse ore davanti ai microfoni della sala stampa a una settimana dal ko di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia: gli amaranto sono a quota 11 punti in classifica, con un solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate. Il centrocampista moldavo, a proposito del suo silenzio, ha spiegato: “io non mi nascondo”.

Perché parla poco

Ionita ha chiarito di preferire che a parlare siano i giovani e, nei momenti di difficoltà, allenatore, staff e dirigenza. Dopo le sconfitte, ha raccontato, “ho bisogno di quei due giorni dopo la partita dove sono chiuso”, per poi trasformare la sofferenza in energia. Sulla linea da tenere nello spogliatoio ha aggiunto che parlare sempre “non è questa la soluzione per me”. Sulle sue condizioni ha detto di aver avuto qualche difficoltà prima della sfida con la Sampdoria, ma di stare ora molto bene.

Squadra, modulo e fiducia

Il capitano ha ricordato che l’Arezzo è una squadra diversa rispetto a quella della scorsa stagione e ha citato le gare con Sudtirol e Benevento come occasioni da cui il gruppo ha imparato. A Castellammare, secondo Ionita, la squadra non ha mollato dopo il gol incassato dopo appena due minuti. In fase offensiva, però, “basta un episodio” per cambiare le partite e l’Arezzo deve essere più decisivo negli ultimi 15-20 metri. Sul fronte fiducia: “la fiducia è un attimo averla ma la fiducia è anche un attimo di perderla”.

Interrogato sull’ipotesi di un cambio di modulo, Ionita si è rimesso alle scelte dell’allenatore Cristian Bucchi: “Qua c’è da rispettare la scelta del mister”. Sulla Serie B ha detto che “è un campionato molto alzato come livello rispetto agli anni scorsi”. Alla domanda se punti a chiudere la carriera con la maglia amaranto, la risposta è stata netta: “Certo che sì”. Ora l’Arezzo si prepara alla sfida con il Padova, valida per la 12ª giornata.