Ufficiale Bove ha risolto il suo contratto con la Roma. Il comunicato del club giallorosso

Adesso è ufficiale: Edoardo Bove ha risolto il suo contratto con la Roma. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito. A partire da oggi inizierà dunque una nuova vita calcistica per il centrocampista, che dopo il malore avuto l'anno scorso durante la partita tra la Fiorentina, club dove si era trasferito in prestito, e l'Inter, non potrà giocare in Serie A ma sarà regolarmente utilizzabile in Inghilterra dove andrà a vestire la maglia del Watford.

Il comunicato della Roma.

"L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2.

L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol.

Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio.

Sempre uno di noi. Per sempre un romanista.

In bocca al lupo, Edoardo!".