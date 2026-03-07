Corsa Champions, Sorrentino: "L'unica cosa che può cambiare è la posizione di Napoli e Milan"

Chi la spunterà nella corsa ad un posto in Champions League? Così in una intervista a Televomero si è espresso l'ex portiere Stefano Sorrentino: "L’unica cosa che potrebbe cambiare è la posizione di Napoli e Milan. Ma se la Roma dovesse crollare, occhio al Como, che potrebbe essere la scheggia impazzita nella lotta”.

Poi ancora sugli azzurri, di nuovo vittoriosi ieri contro il Torino, ha aggiunto: "Il Napoli è a un punto dal secondo posto. Ha mancato i playoff Champions e purtroppo è uscito malamente dalla Coppa Italia. Il gruppo è molto importante, l’esplosione di gioia di Elmas ne è la prova. Era arrivato come una seconda linea e si è ritrovato a essere attore protagonista".

Su Alessandro Buongiorno, ha spiegato: "Non era semplice per Buongiorno. Lui è stato pagato tanto dal Napoli, è un giocatore della Nazionale italiana, e quest’anno ha pagato qualche infortunio di troppo e anche qualche critica che lo ha colpito. Ha giocato ottimamente contro il Torino, la sua ex squadra. È forte e ha passato un momento molto particolare. Questo è il Buongiorno che conosciamo e ben venga per il Napoli e per la Nazionale".