Scamacca on fire, shock Udinese: due gol nel giro di 4 minuti, il punteggio è ora sul 2-2
Atalanta sulle spalle di Scamacca. Rimonta completata dalla Dea, grazie al suo centravanti: a 4 minuti dal suo primo gol nel match, il 9 nerazzurro ribadisce in rete di testa, dopo una ribattuta di Okoye su conclusione da dentro l'area di Krstovic.
