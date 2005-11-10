Bremer arriva tre giorni dopo Conceicao: i segnali dallo spogliatoio della Juventus

Sono ore tumultuose in casa Juventus, dopo l'inatteso tonfo di ieri sera, il 3-0 a domicilio che la sorprendente Lazio ha rifilato ai bianconeri di Spalletti, aprendo con ogni probabilità lo stato di crisi nel presente della Vecchia Signora, quantomeno attorno al futuro della propria guida tecnica.

Giovedì sera a Vigo con Chico

Ci sono poi tra le altre cose dei segnali che emergono dai membri dello spogliatoio della Juventus che probabilmente Spalletti non potrà ignorare. Sì, perché per esempio lo sfogo di Bremer ieri sera post-Lazio, per esempio, arriva ad appena tre giorni di distanza dal 'caso Conceicao' a Vigo, con la reazione plateale dell'esterno portoghese al momento della sua uscita dal campo che aveva fatto discutere e portato a un'iniziale stizza nella risposta di Spalletti. Quella situazione si era sgonfiata subito, sia per la vittoria a Vigo che per l'immediata presa di posizione dello stesso Conceicao, con immediato chiarimento.

Spalletti ne ha anche per Bremer

Qualche giorno dopo, però, è arrivato anche Bremer a irrobustire i sospetti su uno spogliatoio della Juventus in ebollizione. Il botta e risposta con il suo allenatore Spalletti ha già fatto il giro d'Italia e non solo, e il fatto che arrivi a così stretto giro di posta dalla querelle-non querelle con Conceicao, in un momento di risultati fin troppo altalenanti per la Juve, alimenta i sospetti.