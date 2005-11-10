Ravanelli sulla Lazio: "Bravo Gattuso, la squadra si butterebbe nel fuoco per lui"

"Spesso in Italia siamo pronti a etichettare le persone dopo i primi mesi di lavoro. Rino Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore capace, che propone un calcio internazionale, una squadra che gioca a memoria". Così Fabrizio Ravanelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, in merito alla Lazio capolista di Serie A assieme all'Inter: "Il merito di questo avvio della Lazio va soprattutto a Gattuso, che è riuscito a entrare nella testa di tutti i giocatori, si butterebbero nel fuoco per lui. Ieri vittoria strameritata, come questa classifica".

Dove può arrivare questa Lazio? "Non avendo le coppe, la Lazio è un ostacolo che tutti non avevano messo in preventivo. Può essere la rivelazione della stagione. Non dico per la lotta scudetto, ma per i primi 5-6 posti sì, zona Champions-Europa League".

Su quali attaccanti puntare in Nazionale? "Credo molto in Kean e Pio Esposito, possono giocare anche insieme. Mancini? Lui ha sempre amato le sfide. Lui è convinto di avere tutte le carte in regola per rilanciare la Nazionale e lasciare alle spalle le delusione degli ultimi 12 anni. Crede in questo progetto e noi dobbiamo andare tutti dietro a Roberto".