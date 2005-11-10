Roma, Gasperini: "A Gollini forse è mancata maturità, ma è sempre stato un buon portiere"

L’infortunio di Mile Svilar ha portato Pierluigi Gollini a essere, in questo momento, il titolare tra i pali della Roma. Gian Piero Gasperini, che lo aveva già allenato a Bergamo, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incrocio con lo Slovan Bratislava: “Gollini è sempre stato un ottimo portiere, già 8-9 anni fa abbiamo fatto campionati importanti insieme, raggiungendo e giocando la Champions. Forse nell’arco della sua carriera gli è mancata un po’ di maturità che ha raggiunto adesso.

A volte con i ragazzi succede: lui ha sempre avuto ottimi mezzi, magari non aveva la stessa applicazione o voglia di migliorarsi che ha ora. Ma sta confermando di essere un buon portiere”.

Gasperini ha poi parlato di Rodrigo Mora: “Lui non è che entra nelle rotazioni, è nelle rotazioni. Quando è stato disponibile ha sempre giocato. Ha un fisico particolare, nel senso che è ancora abbastanza minuto, ma ha un talento che si vede subito: abbiamo la necessità di farlo crescere. Lui, a differenza di altri, ha bisogno di strutturarsi un po’, perché tecnicamente è di alto livello”.