Napoli, Meret: "Siamo in un momento difficile, ma con Allegri non c'è alcun problema"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha concesso un'intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League col Bodo/Glimt. Di seguito le dichiarazioni dell'estremo difensore azzurro.

Il pensiero di Meret

Sul periodo del Napoli: "Sicuramente è un periodo difficile, veniamo da due sconfitte e la partita di domani arriva quindi in un momento delicato. Vogliamo a tutti i costi tornare alla vittoria per ritrovare la fiducia. Non vorrei ripetere la stagione di tre anni fa, che fu estremamente negativa. C'è tempo per recuperare, siamo uniti e convinti di poter ribaltare l'ultimo andamento che non è stato positivo".

Su Allegri: "Il rapporto col mister è buonissimo, sia personalmente sia come squadra. Non c'è alcun problema nello spogliatoio, sappiamo che dobbiamo fare tutti di più. Dobbiamo fare meglio, e lo sappiamo".

Sul Bodo/Glimt: "Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara, affronteremo una squadra organizzata che ha messo in difficoltà tante compagini importanti. Noi vogliamo fare una grande partita, ma siamo consapevoli di dover dare il 100% su ogni pallone".