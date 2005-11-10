Elogio al mercato bloccato: è una Lazio da record dopo un'estate di salti mortali

Elogio al mercato bloccato: è una Lazio da record dopo un'estate di salti mortaliTMW
Dimitri Conti
E chi la ferma più, questa Lazio? Dopo il potente 3-0 riservato alla Juventus a domicilio ieri sera, la domanda è condivisa da molti e la risposta potrebbe non essere banale né scontata. Come potrebbe esserlo, considerando che la miglior partenza di sempre dei biancocelesti in un campionato di Serie A - perlomeno in termini numerico-quantitativi - arriva subito dopo una delle estati di calciomercato più complicate mai vissute dai capitolini nella loro storia.
Meno soldi, meno margini d'errore
Verrebbe quasi da comporre un elogio del mercato bloccato, dei freni posti dalla COVISOC e dagli organismi di revisione contabile rispetto alla quantità di soldi che poteva effettivamente spendere la Lazio sul mercato quest'estate. Stiamo presentando un paradosso, che sia chiaro, ma viene da pensare che con una minor disponibilità di partenza, specie in un contesto 'sprecone' per natura come quello del calcio professionistico di alto livello, si finisca per fare meno danni. Non è così, ci sono all'opposto anche esempi di come far fruttare un'elevata disponibilità finanziaria (leggere alla voce 'Como') ma nel caso del club di Lotito i limiti di spesa potrebbero aver rappresentato quell'elemento di disturbo necessario per porsi come obiettivo quello di non commettere alcun errore.
Di seguito quindi il recap con tutte le operazioni in entrata e in uscita completate dalla Lazio nel calciomercato estivo 2026.
Acquisti (22,3 milioni di euro)
Boulaye Dia (A) dalla Salernitana per 11,3 milioni di euro*
Davide Frattesi (C) dall'Inter in prestito per 5 milioni di euro
Andrea Pinamonti (A) dal Sassuolo in prestito per 3 milioni di euro
Josip Sutalo (D) dall'Ajax in prestito per 3 milioni di euro
Albert Gudmundsson (A) dalla Fiorentina in prestito per 1 milione di euro
Bruno Galassi (C) dal Real Madrid
Danilho Doekhi (D) svincolato
Alfonso Pedraza (D) svincolato
Cristian Bagordo (C) dall'Empoli
Francesco Gatto (C) dalla Reggina
Matteo Stornelli (C) dalla Boreale
Cessioni (40,5 milioni di euro)
Mario Gila (D) al Milan per 30 milioni di euro
Ivan Provedel (P) all’Inter per 3 milioni di euro
Gabriele Artistico (A) al Padova per 3 milioni di euro
Petar Ratkov (A) al Levante in prestito per 2 milioni
Boulaye Dia (A) al Rennes in prestito per 2 milioni
Lorenzo Calvani (D) al Milan per 500mila euro
Samuel Gigot (D) risoluzione del contratto
Elseid Hysaj (D) fine del contratto
Toma Basic (C) fine del contratto
Pedro (A) fine del contratto
Giacomo Giacomone (P) al Bologna
Alessandro Milani (D) all’Inter
Kledi Marinaj (C) alla Virtus Francavilla
Pietro Pinelli (C) alla Carrarese in prestito
Sana Fernandes (A) alla Juve Stabia in prestito
Antonio Iorio (C) all'Audace Cerignola in prestito