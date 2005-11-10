Elogio al mercato bloccato: è una Lazio da record dopo un'estate di salti mortali

E chi la ferma più, questa Lazio? Dopo il potente 3-0 riservato alla Juventus a domicilio ieri sera, la domanda è condivisa da molti e la risposta potrebbe non essere banale né scontata. Come potrebbe esserlo, considerando che la miglior partenza di sempre dei biancocelesti in un campionato di Serie A - perlomeno in termini numerico-quantitativi - arriva subito dopo una delle estati di calciomercato più complicate mai vissute dai capitolini nella loro storia.

Meno soldi, meno margini d'errore

Verrebbe quasi da comporre un elogio del mercato bloccato, dei freni posti dalla COVISOC e dagli organismi di revisione contabile rispetto alla quantità di soldi che poteva effettivamente spendere la Lazio sul mercato quest'estate. Stiamo presentando un paradosso, che sia chiaro, ma viene da pensare che con una minor disponibilità di partenza, specie in un contesto 'sprecone' per natura come quello del calcio professionistico di alto livello, si finisca per fare meno danni. Non è così, ci sono all'opposto anche esempi di come far fruttare un'elevata disponibilità finanziaria (leggere alla voce 'Como') ma nel caso del club di Lotito i limiti di spesa potrebbero aver rappresentato quell'elemento di disturbo necessario per porsi come obiettivo quello di non commettere alcun errore.

Di seguito quindi il recap con tutte le operazioni in entrata e in uscita completate dalla Lazio nel calciomercato estivo 2026.

Acquisti (22,3 milioni di euro)

Boulaye Dia (A) dalla Salernitana per 11,3 milioni di euro*

Davide Frattesi (C) dall'Inter in prestito per 5 milioni di euro

Andrea Pinamonti (A) dal Sassuolo in prestito per 3 milioni di euro

Josip Sutalo (D) dall'Ajax in prestito per 3 milioni di euro

Albert Gudmundsson (A) dalla Fiorentina in prestito per 1 milione di euro

Bruno Galassi (C) dal Real Madrid

Danilho Doekhi (D) svincolato

Alfonso Pedraza (D) svincolato

Cristian Bagordo (C) dall'Empoli

Francesco Gatto (C) dalla Reggina

Matteo Stornelli (C) dalla Boreale

Cessioni (40,5 milioni di euro)

Mario Gila (D) al Milan per 30 milioni di euro

Ivan Provedel (P) all’Inter per 3 milioni di euro

Gabriele Artistico (A) al Padova per 3 milioni di euro

Petar Ratkov (A) al Levante in prestito per 2 milioni

Boulaye Dia (A) al Rennes in prestito per 2 milioni

Lorenzo Calvani (D) al Milan per 500mila euro

Samuel Gigot (D) risoluzione del contratto

Elseid Hysaj (D) fine del contratto

Toma Basic (C) fine del contratto

Pedro (A) fine del contratto

Giacomo Giacomone (P) al Bologna

Alessandro Milani (D) all’Inter

Kledi Marinaj (C) alla Virtus Francavilla

Pietro Pinelli (C) alla Carrarese in prestito

Sana Fernandes (A) alla Juve Stabia in prestito

Antonio Iorio (C) all'Audace Cerignola in prestito