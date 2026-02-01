Bremer di testa, McKennie in acrobazia: la Juventus domina a Parma, 0-2 all'intervallo

Dopo 45 minuti la Juventus è in vantaggio al Tardini contro il Parma: decidono per ora le reti di Bremer e McKennie.

Conceiçao quasi, Bremer non sbaglia

Cuesta lancia subito Nicolussi nel suo Parma, Spalletti cambia cinque uomini rispetto alla Champions League e va con Conceiçao preferito a Miretti e David centravanti. Scelte azzeccate, perché proprio Conceiçao è il mattatore dei primi minuti. Meno di sessanta secondi e Corvi deve superarsi per evitare il gol all'angolino dell'ex Porto. Quattro minuti dopo, su un altro inserimento, ancora Conceiçao colpisce la traversa. L'avvio è tutto di marca bianconera e prima del quarto d'ora il vantaggio arriva. Conceiçao ancora protagonista: batte alla perfezione il calcio d'angolo e in area Bremer svetta su tutti, incornando il pallone del 2-0 sul primo palo.

McKennie on fire

Per la prima mezzora c'è soltanto la Juventus, poi il Parma prova ad entrare in partita. Valeri su una transizione rapida tenta il diagonale Mancino, ma Di Gregorio sale in cattedra e respinge in angolo. Ma proprio mentre la formazione di casa pare crescere arriva il 2-0 juventino: David fa correre Kalulu a destra, poi sul suo cross McKennie è eccezionale a trovare la girata acrobatica vincente, spedendo la palla all'angolino. Raddoppio meritato. Nel finale di frazione c'è tempo giusto per un tiro al volo di Oristanio su pallone regalato da Locatelli, ma Di Gregorio risponde ancora presente. E il primo tempo si chiude sullo 0-2.