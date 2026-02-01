Sassuolo, fatta per l'arrivo di Garcia dall'OM: prestito con diritto. Le cifre dell'accordo

Nuovo arrivo in vista in casa Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club neroverde ha infatti trovato l'accordo e sistemato gli ultimi dettagli per il terzino sinistro Ulisses Garcia che arriverà dall'Olympique Marsiglia nell'ultimo giorno di calciomercato.

L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro e il calciatore arriverà nella mattinata di domani a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà agli emiliani almeno fino al termine della stagione, per poi mettersi subito a disposizione di Fabio Grosso.

In questa stagione Garcia ha messo insieme soltanto sei presenze, quattro in Ligue 1 e due in Champions League, per un totale di 325 minuti.