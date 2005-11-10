Da Brooklyn al Milan, Cardinale nomina Brett Yormark ad di MSE: chi è il nuovo dirigente

Dai Brooklyn Nets alla Big 12 Conference, passando per Roc Nation e NASCAR. Adesso una nuova esperienza a Milano, al fianco di Gerry Cardinale. È Brett Yormark il dirigente scelto da RedBird Capital Partners per guidare Milan Sports & Entertainment (MSE), la holding che riunirà gli investimenti del fondo americano nel capoluogo lombardo. Nominato amministratore delegato della nuova società, Yormark risponderà direttamente a Cardinale e si occuperà di sviluppare la strategia del gruppo, supervisionando le attività in portafoglio e valutando ulteriori opportunità di investimento. Non si tratta quindi di una nomina all'interno dell'organigramma del Milan, che resterà comunque il principale riferimento sportivo di MSE. Attualmente Yormark ricopre l'incarico di commissioner della Big 12 Conference, che lascerà alla fine di gennaio 2027. La scelta nasce da una conoscenza professionale di lunga data: "Conosco Brett Yormark e lavoro con lui da 25 anni, e non riesco a immaginare un dirigente migliore nel settore dello sport internazionale per contribuire a realizzare questa strategia", ha dichiarato Cardinale.

Dai Brooklyn Nets al Barclays Center: la carriera di Brett Yormark

Il nuovo CEO di MSE ha oltre trent'anni di esperienza nello sport e nell'intrattenimento. Una parte importante della sua carriera è legata a Brooklyn Sports & Entertainment, società di cui è stato presidente e amministratore delegato per quattordici anni, supervisionando le attività dei Brooklyn Nets e del Barclays Center. Ha avuto un ruolo centrale nel trasferimento della franchigia NBA a Brooklyn e, nel 2007, nella conclusione dell'accordo ventennale per i naming rights dell'arena con Barclays. Dopo l'inaugurazione del 2012, l'impianto ha ospitato circa 200 eventi e accolto oltre 2,1 milioni di visitatori nel primo anno, con circa 11.000 abbonamenti stagionali venduti e l'80% delle suite assegnate. Sotto la sua gestione sono cresciute anche le attività commerciali dei Nets, mentre il portafoglio degli impianti si è ampliato con strutture come il Brooklyn Paramount e lo storico Webster Hall di Manhattan. Prima di questa esperienza, Yormark aveva lavorato per sei anni in NASCAR; successivamente è stato per tre anni Chief Operating Officer di Roc Nation e Co-CEO di Roc Nation Unified.

Più recentemente, alla guida della Big 12 Conference, Yormark ha seguito l'espansione della lega universitaria americana attraverso l'ingresso di Arizona, Arizona State, Colorado e Utah. Ha inoltre concluso un accordo per i diritti televisivi con ESPN e Fox valido fino alla stagione 2030-31, lavorando sullo sviluppo commerciale e sulle partnership della conference. Un curriculum particolarmente significativo rispetto alle ambizioni di RedBird, che con MSE intende ampliare le proprie attività milanesi oltre il calcio. Tra i progetti figurano infatti la gestione di stadi e arene, una possibile franchigia nella futura NBA Europe, lo sviluppo di un polo per sport e intrattenimento a San Donato e nuove opportunità nel tennis internazionale. "Nel corso della mia carriera ho contribuito all'evoluzione delle organizzazioni sportive, ad ampliarne la portata e a creare nuove opportunità. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE", ha dichiarato Yormark, che sarà chiamato a trasferire a Milano il modello di sviluppo commerciale sperimentato nello sport americano.