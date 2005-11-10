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Oltre il Milan: con MSE, RedBird studia lo sbarco di Milano nella NBA Europe

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 13:14Serie A
13.11.2026 13:14Serie A
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La nuova holding di Cardinale valuta l'ingresso nella futura NBA Europe con una franchigia a Milano. Nei piani anche il tennis internazionale
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il Milan e il nuovo stadio. RedBird Capital Partners guarda anche al basket e, in particolare, alla possibilità di partecipare alla futura NBA Europe. Il fondo guidato da Gerry Cardinale ha annunciato il lancio di Milan Sports & Entertainment (MSE), la holding che riunirà i propri investimenti milanesi nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. Tra gli obiettivi indicati nel comunicato figura esplicitamente la valutazione dell'opportunità di detenere una franchigia con sede a Milano nell'ambito del progetto di una lega europea della NBA. Non si tratta di un'acquisizione già definita, ma di un interesse che RedBird ha deciso di rendere pubblico, inserendolo tra le attività che la nuova società potrebbe sviluppare nei prossimi anni.

NBA Europe, il ruolo di Yormark e l'esperienza con i Brooklyn Nets

La scelta del nuovo amministratore delegato di MSE sembra particolarmente significativa in questa prospettiva. Brett Yormark, che risponderà direttamente a Cardinale, conosce molto bene il basket americano: per quattordici anni ha guidato Brooklyn Sports & Entertainment, società che gestiva i Brooklyn Nets e il Barclays Center. Durante il suo mandato ha contribuito al trasferimento della franchigia a Brooklyn e allo sviluppo commerciale dell'arena, diventata anche una sede importante per concerti e spettacoli. Un'esperienza che potrebbe rivelarsi utile nell'eventuale ingresso di RedBird nel progetto NBA Europe, anche se al momento non sono stati comunicati accordi con la lega americana. Yormark, attualmente commissioner della Big 12 Conference, lascerà l'incarico alla fine di gennaio 2027 per dedicarsi alla nuova società.

Il basket rappresenta soltanto una delle possibili direttrici di espansione. Nel comunicato RedBird annuncia anche la volontà di cercare opportunità per rafforzare il ruolo di Milano nel tennis internazionale, senza fornire ulteriori dettagli su competizioni, impianti o investimenti. L'intenzione è costruire una piattaforma capace di mettere insieme società sportive, infrastrutture ed eventi dal vivo, sfruttando anche le competenze maturate attraverso aziende come Legends Hospitality e On Location. Cardinale ha chiarito l'ambizione del progetto: "Grazie a Brett, possiamo portare a Milano il meglio dello sport e dell'intrattenimento dal vivo americani, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di crescita e affermazione internazionale della città". Il Milan rimarrà il principale riferimento sportivo dell'operazione, ma l'interesse per NBA Europe conferma che il fondo americano sta valutando investimenti anche in altre discipline.

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