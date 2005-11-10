Milan, San Donato resta nei piani di RedBird: cosa vuole realizzare Cardinale dopo la scelta di San Siro

Il Milan avrà il suo nuovo stadio a San Siro, ma RedBird non ha intenzione di abbandonare San Donato. Il fondo americano guidato da Gerry Cardinale ha annunciato il lancio di Milan Sports & Entertainment (MSE), una holding destinata a riunire i propri investimenti a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. Tra i progetti contenuti nel comunicato di presentazione compare espressamente lo sviluppo di "una nuova destinazione per lo sport e l'intrattenimento dal vivo a San Donato". Una conferma importante, dopo che il club rossonero aveva accantonato il progetto di realizzare il proprio stadio nell'area a sud di Milano, scegliendo invece di procedere insieme all'Inter sul futuro di San Siro.

San Donato, il nuovo progetto di RedBird dopo lo stadio

Al momento RedBird non ha fornito dettagli sul tipo di struttura che intende realizzare a San Donato, né sui tempi o sull'entità dell'investimento. Il comunicato si limita a indicare la volontà di sviluppare una nuova destinazione dedicata allo sport e agli eventi dal vivo, senza precisare quali attività potrebbe ospitare. È comunque un'indicazione significativa sulla strategia del fondo americano, che evidentemente continua a considerare San Donato un'area di interesse per i propri investimenti. Il progetto si affiancherebbe al Generali Stadium, il nuovo impianto da 71.500 posti progettato da Foster + Partners e MANICA, destinato a diventare la casa del Milan e a ospitare anche concerti e altre iniziative commerciali. Due interventi distinti, almeno nelle intenzioni annunciate da RedBird.

La nuova holding, affidata all'amministratore delegato Brett Yormark, avrà il compito di coordinare e sviluppare le diverse attività del gruppo a Milano. Tra queste figura anche la creazione di un business dedicato alla gestione di stadi e arene, con particolare attenzione ai servizi di ristorazione, al merchandising e alle suite premium. Non è stato chiarito se e in che misura queste attività potranno riguardare anche San Donato. Più in generale, MSE valuterà una possibile franchigia milanese nella futura NBA Europe e opportunità nel tennis internazionale. Per Cardinale si tratta di declinare in una dimensione cittadina l'esperienza maturata nei settori dello sport e dell'intrattenimento: "Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un'intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento".