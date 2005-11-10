Perugia, il club ribadisce la continuità del progetto: "Le prossime scadenze federali saranno rispettate"

Il Perugia interviene per fare chiarezza sul futuro societario e ribadire la volontà di proseguire il progetto presentato ad agosto dopo l'acquisizione da parte di ArenaCuri. Il club conferma la continuità della gestione e assicura che le prossime scadenze federali saranno rispettate.

Il comunicato del Perugia

AC Perugia Calcio tiene a confermare la continuità del progetto tecnico-sportivo presentato pubblicamente alla città nel mese di agosto, dopo la sottoscrizione del preliminare di acquisto che ha portato all’acquisizione del Club da parte di ArenaCuri. Un progetto che era e resta ambizioso e all’altezza della storia del Grifo e delle aspettative dei suoi tifosi.

L’attività del Perugia Calcio in queste settimane sta proseguendo regolarmente nella gestione della prima squadra, di tutto il settore giovanile, femminile, vivaio e academy.

Le prossime scadenze federali saranno rispettate, come peraltro si è adempiuto a quelle precedenti.

Le nuove cariche societarie sono in fase di definizione e saranno rese pubbliche non appena operative.