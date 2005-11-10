Giorgi Kvernadze, il Frosinone pronto all'offerta per il rinnovo. La clausola vale dall'estate

"Con Kvernadze ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiduciose che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top". Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, al Forum di redazione di TuttoMercatoWeb (che potete trovare nella sua integralità QUI) ha spiegato qual è la situazione di Giorgi Kvernadze, attaccante georgiano che ha avuto un impatto straordinario con la Serie A.

Tentativo di rinnovo

Il Frosinone ha intenzione di prolungargli l'accordo, ritoccandolo verso l'alto. Normale dopo le ottime prestazioni in questo principio di stagione, anche perché per ora guadagna 200 mila euro, un'inezia per un club di Serie A. Così la proposta per il prolungamento può toccare il milione di euro all'anno, per solleticarne il palato ed evitare uno scippo che potrebbe arrivare, ma non a gennaio.

Clausola sì, ma dall’estate

In questo momento all'interno del contratto di Kvernadze c'è una clausola risolutoria da 4 milioni di euro. Bassissima, ma che può essere attivata solamente a giugno. C'è tempo dunque per cercare un prolungamento che cancelli questa possibilità, lasciando al Frosinone più agio dal punto di vista delle trattative. Resta da capire se pure il calciatore sia d'accordo.