De Bruyne confessa: "Non sto bene". L'Inter prepara il rinnovo di Bastoni: le top news delle 13

Non sembra essere un momento facile per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, impegnato ora con il Belgio nella Nations League, ieri è andato a segno contro la Turchia e adesso si appresta ad affrontare l'Italia nell'ultimo impegno del girone prima del ritorno in azzurro alla corte di Massimiliano Allegri. E proprio al termine della sfida, nel corso delle dichiarazioni ai colleghi belgi, ha fatto trasparire un certo malessere per la situazione che sta attraversando. "Non mi sono sentito molto bene nelle ultime settimane - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - non ero al top". Queste le sue parole per analizzare questo periodo a cui ha provato successivamente a dare una spiegazione: "Ho viaggiato tanto e ho soggiornato spesso in hotel". Ha concluso il centrocampista dei partenopei.

La Lazio sfida i maltesi del Mgarr United FC

Nuovo impegno amichevole per la Lazio, che l'ha comunicato sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la squadra maltese Mgarr United FC. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM".

Inter, contatti preliminari per il contratto di Alessandro Bastoni

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti preliminari fra l'Inter e Alessandro Bastoni per il possibile rinnovo contrattuale. Il difensore centrale ha ventisette anni e può essere a uno degli ultimi contratti della carriera - forse non è ancora l'ultimo - dunque non ha intenzione di recedere dalla sua posizione contrattuale attuale, intorno ai 6 milioni di euro, anzi. L'accordo contrattuale che vige in questo momento non è poi molto lungo, anzi. Perché a gennaio ci sarà solamente un anno e mezzo per regolamentare la situazione, anche se Bastoni negli ultimi anni ha sempre detto di volere rimanere all'Inter e diventare una bandiera, anche quando c'erano squadre importanti come il Bayern Monaco a chiedere quale fosse la sua situazione.