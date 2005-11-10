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Palermo, Peda esalta Inzaghi: "Non ho mai conosciuto una persona con la sua fame di vittorie"

TMW
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:04Serie B
13.11.2026 13:04Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della lunga intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com il difensore del Palermo Patryk Peda ha parlato così di mister Inzaghi e dell'etichetta di favorita per la promozione in A

“Mister Inzaghi è un allenatore che ti prepara molto bene sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista mentale. Quando ti parla, riesci a percepire tutta la voglia e la determinazione che ha dentro. Non credo di avere mai conosciuto una persona con la sua stessa fame e con la sua stessa voglia di vincere”.

Il Palermo segna tanto e con molti giocatori diversi, ma in 11 giornate ha tenuto la porta inviolata solo due volte. Dove può migliorare il reparto difensivo?
“Quest’anno segniamo di più e magari è capitato di concedere qualcosa in più agli avversari in fase difensiva. Vogliamo essere una squadra propositiva e che allo stesso tempo riesce a fare bene anche in fase difensiva. Sappiamo che possiamo migliorare sotto questo aspetto e lavoriamo anche per questo obiettivo”.

Da fuori vi descrivono come la favorita. Quanto pesa questa etichetta e come la gestite?
“Siamo concentrati su noi stessi, senza pensare agli altri. Vogliamo affrontare una partita alla volta, con la voglia di vincerle tutte. Ogni gara è importante e affronteremo la prossima con la stessa concentrazione di sempre”.

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