Ronaldinho, arrivo a Forlì nel pomeriggio: oggi allenamento individuale, domani con il Ravenna
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 12:48Serie C
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13.11.2026 12:48Serie C
Il brasiliano atterrerà a Forlì alle 15. Oggi seduta individuale, domani il primo allenamento con i compagni in vista del derby.
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Ronaldinho arriverà a Forlì intorno alle 15, con circa quattro ore di ritardo rispetto all'orario inizialmente previsto delle 11. Il fuoriclasse brasiliano atterrerà all'aeroporto Luigi Ridolfi e si trasferirà direttamente a Milano Marittima, dove soggiornerà nella suite di un hotel all'ottavo piano. Nel pomeriggio è in programma una seduta di allenamento personalizzata, mentre domani, alla vigilia del derby di Serie C, svolgerà il primo allenamento insieme ai compagni del Ravenna.
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