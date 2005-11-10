Lazio, Gattuso punta ad un premio per lo staff: 700mila euro non rendono giustizia

Lotito e Fabiani hanno avviato i primi approcci per blindare Gennaro Gattuso sino al 2029, rivela oggi il Messaggero. Il contratto, firmato a giugno, prevede 1,2 milioni più un'opzione legata al dodicesimo posto, fino al 2028. Le grandi d'Europa hanno già cominciato a guardarlo, ma Gattuso non ha fretta di chiedere un aumento per sé. Il suo pensiero corre soprattutto allo staff: circa 700mila euro complessivi divisi fra nove collaboratori, una cifra che non rende del tutto giustizia al lavoro e ai risultati.

Prima del rinnovo Gattuso vuole vederci chiaro in vista di gennaio

Al tavolo, però, Rino non vuole sedersi prima di gennaio. Prima vuole capire che Lazio sarà, quali saranno le mosse sul mercato e soprattutto se la società potrà operare con o senza blocchi (non è stato ancora consegnato il rendiconto del 30 settembre alla Commissione ma c’è tempo fino al 30 novembre). Lotito e Fabiani gli hanno promesso che nessuno partirà in inverno, neppure davanti a eventuali offerte monstre. Ma Gattuso vuole vedere, non soltanto sentire.