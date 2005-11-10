Meglio in campionato che in Europa League. Il Milan di Ruben Amorim, quarto in Serie A dopo le prime undici giornate, sta vivendo di sole, o quasi, difficoltà, in campo europeo. Tre sconfitte e una sola vittoria nei primi quattro turni per un cammino più che deludente che però deve ancora essere scritto con altrettante gare a disposizione. Il successo alla seconda giornata contro il Salisburgo per 4-0 in trasferta aveva illuso un po' tutti, dopo il ko all'esordio contro il Benfica a San Siro, ma lo 0-3 in Inghilterra contro il Bournemouth e, soprattutto, la sconfitta 0-2 al Meazza contro il Ferencvaros, prima gara dopo il grande successo nel derby, hanno riportato tutti con i piedi per terra e adesso Amorim dovrà costruire la qualificazione ai playoff tra dicembre e gennaio

Quante possibilità ha il Milan di passare il turno in Europa League?

Le quattro squadre che incroceranno il proprio destino con i rossoneri sono Olympiacos, Sunderland, Levski Sofia e Ararat: niente di impossibile, anzi, ma servirà il Milan nella sua miglior versione, perché in Europa ogni errore si paga a caro prezzo. La squadra di Amorim non può essere quella che abbiamo visto sul palcoscenico internazionale e dopo il mercato fatto in estate, al netto degli infortuni, non può certo permettersi di essere competitiva su un solo fronte. L'Europa League vale un trofeo e anche la Champions. Giusto ricordarlo.

Le ultime quattro giornate del Milan

Giovedì 26 novembre 2026

18:45 Olympiacos-Milan

Giovedì 10 dicembre 2026

21:00 Milan-Sunderland

Giovedì 21 gennaio 2027

21:00 Levski Sofia-Milan

Giovedì 28 gennaio 2027

21:00 Milan-Ararat