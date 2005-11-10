A gennaio Kevin de Bruyne potrebbe lasciare il Napoli. A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo a parametro zero dopo essersi svincolato dal Manchester City, non è scoccata la scintilla d'amore tra il centrocampista belga e la piazza partenopea, sia per gli infortuni del giocatore che per qualche prestazione giudicata non all'altezza della sua nomea che, infine, per gli screzi espressi con lo spogliatoio, sia verso allenatori (Conte) che compagni (Lucca).

Ha dato il suo assenso al PSV

La squadra che più sta facendo sul serio per arrivare a De Bruyne è il PSV. I biancorossi di Eindhoven possono infatti contare sul gradimento espresso dal giocatore a proposito di un trasferimento: non solo il belga non si opporrebbe a un trasferimento al PSV, ma ad oggi sarebbe ai suoi occhi un'opzione particolarmente gradita, anche in virtù di quanto dichiarato dalla moglie sulle difficoltà di ambientamento vissute dalla famiglia nella piazza di Napoli.

No di De Laurentiis a 2 milioni

Il Napoli però aveva puntato forte su De Bruyne sin dall'estate 2025, e non è intenzionato a regalarne il cartellino, pur mancando pochi mesi al termine del suo contratto (il biennale che aveva firmato al momento dell'acquisto scade il prossimo 30 giugno). Tanto che dall'Olanda raccontano che gli azzurri avrebbero invitato il PSV a migliorare la sua prima offerta da 2 milioni di euro circa.