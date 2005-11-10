Archiviata la13ª giornata del campionato di Serie C, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito a suddetto turno (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale diffuso dalla Lega Pro).

Il minuto di follia di Pucino.

Mano pesante per Raffaele Pucino del Monopoli, fermato per tre turni "per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza del petto, senza provocargli conseguenze", mentre sono due quelli rimediati da Francesco Nicastro della Vis Pesaro "per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze".

Va meglio a Mattia Della Rocca del Barletta, Andrea Zilio del Cittadella, Ettore Quirini del Perugia e Gabriele Bellodi del Picerno, sanzionati con una giornata di squalifica, la stessa rimediata da Nicola Dipinto dell'Altamura per doppia ammonizione e da coloro che sono stati puniti dalla recidività in ammonizioni, ovvero, Idriz Voca (Barletta), Davide Zagnoni (Carpi), Gabriel Lunetta (Catania), Alessandro Dalmazzi (Cosenza), Francesco Fabri (Grosseto), Edoardo Meconi (Gubbio), Giacomo Tomaselli (Latina), Luca Mario Roversi (Pergolettese), Elvis Kabashi (Perugia), Mattia Tascone (Salernitana)

Fanno incetta di turni di stop anche gli allenatori.

Non è solo questione di calciatori, ma anche di tecnici, perché sono cinque i quelli fermati per un turno, con il solo Simone Banchieri del Renate per doppia ammonizione. Si parte poi con Aimo Diana del Perugia, reo di aver "tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, correva fuori dall’area tecnica, gesticolava e protestava platealmente nei suoi confronti, per contestarne l’operato", e si arriva ai mister in seconda, quali Carlo Marchetto del Cittadella, Stefano Maestà dell'Ostiamare e Fernando Spinelli dello Spezia.

Multe non salate per i club.

Stavolta, più contenute le ammende dei club, con la più alta rimediata da Pescara e Salernitana. € 1.000 agli abruzzesi per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; e per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 33° minuto del primo tempo, per circa due minuti, uno striscione di circa 10 metri per 1 metro non autorizzato", altrettanti ai campani per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, tra il primo e secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco e precisamente all’interno dell’area di rigore, senza provocare conseguenze".