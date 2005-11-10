Il divieto di trasferta in occasione della sfida contro l’Ascoli alla ripresa del campionato non è stato digerito dalla tifoseria del Vicenza che sta cercando di battere ogni strada possibile per far cambiare la decisione e permettere ai residenti nella provincia veneta di viaggiare fino nelle Marche. Il Centro Coordinamento Club Biancorossi (CCCB) ha infatti pubblicato un comunicato in cui si annuncia un ricorso contro questa decisione considerata "preventiva e indiscriminata".

Questo il comunicato ufficiale del Centro Coordinamento Club Biancorossi

"A seguito del divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di Vicenza in occasione della gara contro l’Ascoli, il Centro di Coordinamento dei Clubs Biancorossi comunica di aver dato mandato ai propri legali per impugnare ufficialmente il provvedimento. Di fronte all’ennesimo divieto preventivo e indiscriminato, riteniamo che sia un nostro preciso dovere reagire attivamente nelle sedi opportune, a tutela dei diritti e della dignità della tifoseria biancorossa.

A distanza di un anno esatto dai fatti legati alla trasferta di Brescia, ci troviamo purtroppo a rivivere la stessa identica situazione. Decisioni di questo tipo finiscono per colpire preventivamente i tifosi, penalizzando in particolare i nostri giovani e il futuro stesso del nostro movimento. Simili provvedimenti rappresentano un malessere per l’intero movimento del tifo italiano, a prescindere dalle appartenenze.

Di fronte a limitazioni che colpiscono indistintamente tutti gli appassionati, ci sentiamo uniti nella difesa di un principio fondamentale: diritto di essere cittadini liberi di seguire e sostenere la propria squadra".