L'Europa League è arrivata al giro di boa della prima fase e la Juventus ha vissuto le prime quattro giornate praticamente sempre con il sorriso sulle labbra. Difficoltà in campionato e zero sconfitte in coppa: questo è stato lo spartito recitato dai bianconeri fino a oggi e i 10 punti raccolti, che valgono attualmente il quinto posto, sono la riprova di quello che stiamo affermando. NEC, Celta Vigo e AZ Alkmaar hanno rappresentato tre successi importanti e convincenti e anche il pareggio contro il Rennes, con la vittoria sfumata per un errore arbitrale, è stato comunque positivo, vista la reazione e la rimonta fatta.

Quante possibilità ha la Juventus di passare il turno in Europa League?

L'obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, sarà quello di chiudere la League Phase tra le prime otto, per evitare i playoff e accomodarsi direttamente agli ottavi. Traguardo più che alla portata degli uomini di Spalletti, visto che le ultime quattro avversarie saranno Omonia Nicosia, Hapoel Beer Sheva, Ferencvaros (che ha però battuto il Milan a San Siro e non è da sottovalutare) e Real Sociedad. Serviranno almeno 7 punti per avere la certezza praticamente matematica di staccare il pass ed entrare tra le migliori sedici della competizione. La Juve non può sbagliare.

Le ultime quattro giornate della Juventus

Giovedì 26 novembre 2026

21:00 Juventus-Omonia Nicosia

Giovedì 10 dicembre 2026

18:45 Hapoel Beer Sheva-Juventus

Giovedì 21 gennaio 2027

18:45 Ferencvaros-Juventus

Giovedì 28 gennaio 2027

21:00 Juventus-Real Sociedad