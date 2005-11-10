Una sfida di cartello, quello che si giocherà venerdì 20 novembre, e che sarà tra quelle che apriranno la 15ª giornata del campionato di Serie C. Per il Girone A, andrà in scena Trento-Cittadella, terza contro quinta, che si giocherà allo stadio "Briamasco" con fischio di inizio fissato alle ore 20.30. Febbre da big match? Assolutamente sì: lo stadio è infatti tutto esaurito.

Di seguito, la nota del Trento:

"A.C. Trento 1921 comunica che tutti i biglietti disponibili per i settori riservati ai tifosi gialloblù in occasione della gara di venerdì contro il Cittadella sono esauriti. La Società desidera ringraziare tutti i tifosi per la straordinaria risposta e per l’entusiasmo dimostrato in questi giorni di prevendita, che ha portato al rapido esaurimento dei posti disponibili.

Considerato il grande afflusso di pubblico previsto, A.C. Trento 1921 invita i propri sostenitori a raggiungere lo Stadio Briamasco con adeguato anticipo rispetto al fischio d’inizio, così da agevolare le operazioni di accesso e consentire un ingresso ordinato all’impianto".