Omari Hutchinson è stato protagonista di un evento con i tifosi del Milan e a margine ha parlato ai media presenti, tra cui TMW: "Quello che mi ha colpito di più è la passione di tutti per questo club. Quando vai negli stadi vedi chiunque, i tifosi sono sempre lì a sostenerti, sia come club che come singoli tifosi. È davvero incredibile da vedere, perché non avevo mai vissuto un'esperienza del genere prima d'ora”.

La differenza tra l'Italia e l'Inghilterra

Hutchinson ha messo a confronto il nostro campionato con quello in cui militava prima quando era al Nottingham Forest: "Credo che finora sia stata dura perché, quando le squadre affrontano il Milan, danno il massimo, vogliono mostrare le loro qualità al massimo. E ovviamente ogni partita è difficile. Direi che a livello tattico la Serie A è molto più difensiva, mentre in Premier League forse trovi un po' più di spazio, anche se ovviamente la qualità complessiva è leggermente più alta. Ma la Serie A è stata davvero molto dura per me finora. Sento che non c'è un divario così enorme tra i campionati: credo che i valori siano piuttosto vicini e che la qualità sia buona”.

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