Emanuele Rao e Isak Vural non hanno perso tempo e dopo gli impegni con le rispettive nazionali – Italia Under 20 e Turchia Under 21 – hanno fatto subito ritorno a Pisa per allenarsi agli ordini di Paolo Bianco tanto che quest’oggi i due erano presenti in campo a San Piero a Grado per la ripresa in vista del derby contro l’Empoli in programma sabato pomeriggio. Lo riporta Sestaporta.news.

Come sono andati Rao e Vural in Nazionale

Il fantasista classe 2006 Rao è sceso in campo sia contro il Portogallo sia contro la Svizzera nella Elite League mettendosi in luce con un gol spettacolare che è valso l’1-0 contro i lusitani e con l’assist per il gol di Coletta nella vittoria, con lo stesso punteggio, contro gli elvetici. Due successi che hanno permesso all’Italia di salire al terzo posto dietro Inghilterra e Germania quando mancano due gare – che si giocheranno a fine marzo – alla conclusione del torneo.

Il centrocampista turco invece ha giocato da titolare nell’andata dello spareggio per l’Europeo Under 21 contro la Repubblica Ceca che ha visto quest’ultimi conquistare la vittoria per 1-0 per poi fare ritorno a Pisa e non prendere parte alla gara di ritorno in programma quest’oggi.