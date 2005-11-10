Come spesso capita, La sosta per le Nazionali lascia diversi problemi alle squadre di Serie A. Alla ripresa del campionato, numerosi allenatori aspettano chiarezza circa le condizioni dei propri giocatori, anche se poi non tutti gli infortuni sono gravi e in qualche caso gli esami hanno già escluso complicazioni. Il caso più delicato è Mike Maignan, costretto a lasciare il campo all'intervallo di Francia-Turchia per un problema all'anca destra. Il portiere del Milan sarà sottoposto oggi agli accertamenti del caso, con la presenza nella gara di domenica con il Frosinone che resta in dubbio. Situazione meno preoccupante per l'Inter: Manuel Akanji ha lasciato anticipatamente il ritiro della Svizzera per un leggero affaticamento muscolare, ma il rientro è stato soprattutto precauzionale. Il difensore dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta con l'Atalanta. Anche Piotr Zielinski ha accusato un fastidio alla pianta del piede, senza particolari conseguenze.

Juventus e Lazio, quanti problemi durante la sosta

Due giocatori da valutare anche per Luciano Spalletti. La Juventus ha ritrovato in anticipo Zeki Celik, fermatosi durante il riscaldamento di Francia-Turchia per un problema alla coscia. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma la sua disponibilità con il Venezia pare ancora incerta. Da verificare anche le condizioni di Edon Zhegrova, uscito anzitempo dalla partita del Kosovo con Israele e atteso dagli accertamenti alla Continassa. Alla Lazio, invece, è scattato l'allarme per Davide Frattesi, rientrato dalla Nazionale dopo il successo dell'Italia con la Francia. In questo caso il sospiro di sollievo è dietro l'angolo: il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare, ma gli esami hanno escluso lesioni Lecce. Più complicata la situazione di Adam Marusic, tornato dal ritiro del Montenegro senza aver giocato per un nuovo fastidio muscolare.

Da Cambiaghi ad Adzic: gli altri infortunati della Serie A

Anche il Bologna ha perso un giocatore durante gli impegni internazionali. Nicolò Cambiaghi ha riportato un trauma alla caviglia nella partita dell'Italia con la Francia, che lo ha costretto a saltare la successiva trasferta in Belgio. L'esterno offensivo dovrebbe comunque farcela con l'Udinese. Problemi anche per il Sassuolo, che rischia di dover rinunciare a Vasilije Adzic nella prima uscita di Roberto D'Aversa in panchina. Il montenegrino ha subito un colpo al ginocchio durante la sfida con Cipro ed è stato costretto alla sostituzione. Infine il Monza, che ha visto rientrare in anticipo Jay Robinson dal ritiro dell'Inghilterra Under 20 per un affaticamento all'adduttore. In questo caso, però, c'è ottimismo sulla possibilità di averlo a disposizione per la sfida con la Fiorentina.