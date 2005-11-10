Il futuro di Alejandro Balde al Barcellona è sempre più incerto. A circa sei settimane dall'apertura del mercato invernale, Jorge Mendes è arrivato nella capitale catalana per fare il punto sulla situazione del suo assistito. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il potente agente portoghese è atterrato a Barcellona intorno alle 13 di oggi, accompagnato da due collaboratori della Gestifute. Dopo aver pranzato in un ristorante del centro, Mendes si è recato direttamente a casa del terzino.

Balde ai margini del Barcellona: PSG e Juventus interessati

Il classe 2003 sta vivendo una stagione particolarmente complicata sotto la gestione di Hansi Flick, che finora gli ha concesso appena 123 minuti distribuiti su cinque presenze. Una situazione ben diversa rispetto a quella degli anni precedenti, quando il prodotto della Masia era riuscito a strappare il posto da titolare a Jordi Alba. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2028, Balde potrebbe valutare una nuova destinazione già a gennaio. Tra i club interessati figura il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che lo aveva convocato per il Mondiale del 2022, mentre anche la Juventus starebbe monitorando la situazione.

Barcellona, le strategie di mercato e il ruolo di Mendes

Nelle ultime conferenze stampa Flick non ha escluso la possibilità di intervenire sul mercato invernale, qualora dovessero presentarsi delle opportunità. Eventuali operazioni in entrata, tuttavia, richiederebbero prima alcune cessioni. In questo contesto, la visita di Mendes al proprio assistito assume particolare rilevanza, considerando anche il ruolo ricoperto dal procuratore portoghese nelle strategie di mercato del club catalano durante le ultime sessioni.