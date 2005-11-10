La notizia era nell'aria e trova conferme nella giornata attuale: quest'oggi infatti sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram si sono allenati in gruppo agli ordini di mister Cristian Chivu e dovrebbero essere tutti e due a disposizione per la prossima partita che segnerà la ripresa del campionato e vedrà i campioni in carica della Serie A, l'Inter, affrontare l'Atalanta domenica prossima alla New Balance Arena.

Quando rientrano Stankovic e Bonny

La notizia è stata data da Sky Sport, che ha spiegato anche come per gli altri infortunati Aleksandar Stankovic e Ange-Yoan Bonny ci sia una data per il rientro: il primo dovrebbe essere di nuovo a disposizione entro la fine della prossima settimana, quella ancora dopo invece dovrebbe essere buona per rivedere l'attaccante ivoriano.