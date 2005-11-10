Chivu e l'Inter possono esultare: insieme a Thuram è rientrato in gruppo Lautaro Martinez
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 16:33Serie A
autore Dimitri Conti
17.11.2026 16:33Serie A
Il riposo nella pausa per le nazionali ha fatto bene al centravanti e capitano dei nerazzurri. Per Stankovic e Bonny, invece, ancora un po' di attesa.
© foto di www.imagephotoagency.it
La notizia era nell'aria e trova conferme nella giornata attuale: quest'oggi infatti sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram si sono allenati in gruppo agli ordini di mister Cristian Chivu e dovrebbero essere tutti e due a disposizione per la prossima partita che segnerà la ripresa del campionato e vedrà i campioni in carica della Serie A, l'Inter, affrontare l'Atalanta domenica prossima alla New Balance Arena.
Quando rientrano Stankovic e Bonny
La notizia è stata data da Sky Sport, che ha spiegato anche come per gli altri infortunati Aleksandar Stankovic e Ange-Yoan Bonny ci sia una data per il rientro: il primo dovrebbe essere di nuovo a disposizione entro la fine della prossima settimana, quella ancora dopo invece dovrebbe essere buona per rivedere l'attaccante ivoriano.
Altre notizie Serie A
Oggi
17:15 Serie A
Petrachi e il mercato di gennaio del Torino: "Rosa ampia, aspettiamo ancora delle risposte"
17:11 Serie ATMW
TMWNapoli, Allegri concede un giorno di riposo in più a De Bruyne: il belga rientrerà domani
16:52 Serie A
Al PSV si parla già di De Bruyne, Mijnans: "Il suo arrivo scatenerebbe enorme entusiasmo"
16:46 Serie A
Milan su Enzo Perez, classe 2008 dell'Oviedo: su di lui anche Espanyol, Betis e Brentford
16:33 Serie A
Chivu e l'Inter possono esultare: insieme a Thuram è rientrato in gruppo Lautaro Martinez
16:22 Serie ATMW Radio
TMW RadioRecalcati sicuro: “Chivu, panchina d’oro meritata. Fabregas con lui ha sempre perso male”
16:19 Serie ATMW
TMWReal e Fiorentina alleate per un altro anno di Mastantuono in viola ma con basi economiche diverse
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni