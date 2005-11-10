Ancora un giorno di riposo per Kevin De Bruyne prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista del Napoli, reduce dagli impegni con la Nazionale belga, è atteso domani, mercoledì 18 novembre, al centro sportivo di Castel Volturno. Dopo la sfida contro l'Italia, l'ex Manchester City ha usufruito di due giorni di riposo concessi dall'allenatore azzurro, nell'ambito di una gestione concordata con la società. Sulla carta sarebbe dovuto rientrare oggi, come Antonio Vergara che ha giocato la stessa partita (ovviamente Belgio-Italia), ma il club partenopeo gli ha concesso un giorno in più.

De Bruyne, da domani al lavoro in vista del Torino

Nessun ritardo, dunque, rispetto ai programmi stabiliti dal club partenopeo. Il classe 1991 riprenderà la preparazione insieme ai compagni in vista della ripresa del campionato, che vedrà il Napoli impegnato sabato sera contro il Torino. Allegri avrà così a disposizione il centrocampista belga per gli ultimi giorni di lavoro verso la sfida contro i granata.

Il PSV Eindhoven fa sul serio per De Bruyne: prima offerta respinta

Intanto resta da monitorare la situazione relativa al futuro del centrocampista. Il PSV Eindhoven, dopo aver avviato nelle scorse settimane i dialoghi con l'entourage del calciatore, ha preso contatti diretti con il Napoli, presentando una prima offerta da circa 2 milioni di euro. Una proposta ritenuta insufficiente dalla società di Aurelio De Laurentiis. De Bruyne ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Olanda, ma resta da trovare l'intesa tra i due club. Il belga è legato al Napoli da un contratto in scadenza nel giugno 2027.