Un cammino disastroso, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno, e una qualificazione tanto possibile quanto indispensabile. Il Napoli, nelle prime quattro giornate di Champions League, ha raccolto praticamente solo delusioni, con tre sconfitte contro Arsenal, Villarreal e Porto e l'unica gioia ottenuta grazie al successo al Maradona contro il Bodo/Glimt. Tre punti che valgono, per adesso, un misero ventisettesimo posto che se la League Phase finisse oggi vorrebbe dire eliminazione. Niente è perduto, sia chiaro, ma dopo il disastro dell'anno scorso gli azzurri dovranno cambiare marcia, per non bissare la delusione di dodici mesi fa.

Quante possibilità ha il Napoli di passare il turno in Champions League?

Partire così indietro, a metà del percorso, non sarà semplice ma se la situazione è questa le colpe sono solo di Allegri e dei suoi giocatori, che avranno comunque tempo e modo di rientrare nelle prime ventiquattro e giocarsi le proprie carte al playoff. Il Manchester City sarà il primo ostacolo, il più duro, e il Napoli dovrà scendere in campo per vincere. Punto. Poi ci saranno Brugge, Sabah e Viking a chiudere la League Phase dei partenopei: avversari tosti, specialmente i belgi, ma contro i quali è lecito aspettarsi tre vittorie da una squadra come quella azzurra. Evitare il disastro è possibile, tocca solo a tecnico e giocatori.

Le ultime quattro giornate del Napoli

Martedì 24 novembre 2026

21:00 Manchester City-Napoli

Martedì 8 dicembre 2026

21:00 Napoli-Club Brugge

Mercoledì 20 gennaio 2027

18:45 Sabah-Napoli

Mercoledì 27 gennaio 2027

21:00 Napoli-Viking