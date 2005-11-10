Nathan Ngoy è stato tra i giocatori che ha segnato all'Italia, aiutando così il Belgio a vincere la partita e a qualificarsi al prossimo turno di Nations League. Intervistato dal sito di GianlucaDiMarzio, il difensore classe 2003 è tornato sul match contro gli Azzurri: "La vostra Nazionale non è debole! Non lo penso affatto, hanno iniziato la partita molto bene. Penso semplicemente che siamo riusciti a metterli in difficoltà, impedendo loro di esprimere il proprio gioco".

Il retroscena

Ngoy racconta anche quelli che erano i pensieri dei giocatori del Belgio prima della partita: "Avevamo molto rispetto per questa squadra, perché sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata. Abbiamo solo seguito il nostro piano alla perfezione e lo abbiamo messo in pratica alla grande. Sarebbe esagerato dire che loro fossero deboli, perché in campo non è stato affatto facile. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, quindi anche la Nations League".