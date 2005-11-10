“Convocato per Catanzaro? Sarà mister Inzaghi a decidere”. L’esterno offensivo del Palermo Gabriel Strefezza non si sbilancia in vista della prossima sfida di campionato che potrebbe essere quella del suo rientro dopo un lungo stop a causa di un infortunio al piede che gli ha fatto saltare gli ultimi due mesi di campionato. Intervistato dal Tgr Sicilia l’italo-brasiliano ha poi spiegato di essere tornato regolarmente ad allenarsi coi compagni: “Siamo una squadra forte, un gruppo devastante, una famiglia. Siamo tutti uniti sulla stessa barca. Mi sto allenando con loro al 100%”.

Sull’assenza dal campo e su Mazzitelli

Strefezza ha poi parlato di questi mesi lontano dal campo ed elogiato quel Mazzitelli che ora finirà fuori lista fino a gennaio per permettere al Palermo di reinserire l’attaccante: “Il calcio giocato mi è mancato tanto in questi due mesi, è stato un periodo impegnativo e duro. Ho lavorato molto anche dal punto di vista mentale e adesso sto bene, sono rientrato. - prosegue il classe ‘97 come riporta Stadionews.it - Mazzitelli mi ha sostituito in questo periodo, ha fatto molto bene e ha ripreso la forma, adesso mancherà un mese e dopo rientrerà in lista. Spero di giocare insieme con lui e dare tanta gioia ai tifosi“.