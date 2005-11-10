Nelle score ore è emersa un'indiscrezione da Napoli che, se confermata, avrebbe un peso specifico non indifferente nell'economia delle situazioni in essere nella società partenopea in maglia azzurra. Sarebbe infatti pronta la proposta da parte del presidente De Laurentiis per estendere il contratto dell'attuale direttore sportivo Giovanni Manna fino al 30 giugno del 2032.

Una difesa dalle critiche

Il messaggio, nel caso, è di quelli importanti e restituisce fermezza nella valutazione: ADL non ha intenzione di rispondere alla pancia, quella che porta parte del suo tifo o anche dei commentatori a valutare con negatività le mosse fatte dal dirigente sul mercato da quando (era l'estate 2024, arrivava insieme ad Antonio Conte) la gestione dell'area tecnica ricade sotto la sua responsabilità.

Ed è anche un avviso ai naviganti

In particolare, potrebbe essere un messaggio anche in direzione del dualismo che si sta un po' creando in queste ultime settimane tra 'chi sta dalla parte di Manna', e quindi sostiene che la rosa del Napoli abbia tutti gli argomenti per rimanere ad alto livello anche alla luce di un mercato estivo più placido rispetto alle altre big, e chi 'è nello schieramento di Allegri', ovverosia coloro i quali tendono a fornire giustificazioni all'allenatore per spiegare le fatiche di questa stagione.