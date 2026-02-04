Le partite di oggi: il programma di mercoledì 4 febbraio
Ci sono partite da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 4 febbraio 2026.
Serata di coppe europee, visto che non soltanto si comincia con i quarti di finale di Coppa Italia, che propongono la sfida tra Inter e Torino, ma si giocano anche i tornei nazionali in Inghilterra, Francia, Germania e anche Spagna. Di seguito tutte le partite in programma per oggi, con a fianco l'orario del calcio di inizio.
Coppa Italia
21:00 – Inter vs Torino
Coppa di Francia
20:30 – Lione vs Laval
20:30 – Lorient vs Paris FC
20:30 – Nizza vs Montpellier
20:30 – Tolosa vs Amiens
21:00 – Troyes vs Lens
DFB Pokal
20:45 – Kiel vs Stoccarda
EFL Cup
21:00 – Manchester City vs Newcastle
Copa del Rey
21:00 – Alaves vs Real Sociedad
21:00 – Valencia vs Ath. Bilbao
