"Ci danniamo l'anima per andare al Mondiale". La Stampa intervista Buffon

Dopo l'ampio spazio dedicato alle Olimpiadi invernali, La Stampa dedica una delle sue principali pagine sportive ad una lunga intervista a Gigi Buffon: "Buffon: 'Ci danniamo l'anima per andare al Mondiale. I Giochi ci spingeranno'. Il capo delegazione azzurro e la missione playoff che l'Italia non può fallire: 'Possiamo volare sulle ali dell'entusiasmo, l'Olimpiade ce lo sta mostrando'", il titolo proposto oggi dal quotidiano torinese.

Durante la lunga chiacchierata, l'ex storico portiere si concentra anche su Gennaro Gattuso: "Il mister è stato veramente eccezionale. Nessuno come lui, che ogni settimana sente tutti i giocatori, conosce i tasti e le modalità per far sì che non si disperda l'energia positiva. Noi siamo convinti che stia dando e darà ancora tanto. Cosa preoccupa in vista di Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo e dell'eventuale finale contro Galles o Bosnia? Che la squadra mantenga questa condizione psicofisica.... Ma dei segnali li abbiamo già avuti: quello più forte arriva dagli interisti, visto come era finita la stagione".