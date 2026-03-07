Atalanta-Udinese, inseguendo la Champions come nel 2019 tra passato e presente

L’Atalanta di Palladino quando gioca in casa si esalta. A Bergamo la Dea sta costruendo la sua rimonta grazie al lavoro di questi mesi, e contro l’Udinese l’obiettivo sarà ovviamente vincere per compiere un altro grande balzo in classifica. Storicamente non è mai stata una gara banale: tra le sfide giocate a Bergamo si ricorda il 7-1 nerazzurro oppure la famosa “zolla” del 1996 con il retropassaggio fatale di Bertotto.

Tuttavia considerando la situazione attuale dell’Atalanta tale sfida si riconduce alla significativa gara del 2018/2019, tra la squadra bergamasca che per la prima volta sogna la zona Champions League e un pubblico che salutava per l’ultima volta la “vecchia” Curva Nord. Oggi come il 29 aprile 2019, Atalanta-Udinese, e la squadra di Gian Piero Gasperini protagonista di una rimonta che l’aveva portata dal diciassettesimo posto a sperare addirittura nella Champions.

Un traguardo che necessitava di continuità, soprattutto tra le mura amiche dove il tifo atalantino era pronto a congedarsi dalla Nord prima della demolizione e della costruzione della nuova struttura: l'inizio di una nuova era orobica. La gara vide il Papu Gomez e compagni lottare su ogni pallone, ma i gol arrivarono solo nel finale. Prima all'84' un fallo di Sandro su Masiello causò il calcio di rigore che Marten De Roon trasformò dal dischetto; poi pochi istanti dopo Mario Pasalic chiuse definitivamente i giochi con un destro potente per il 2-0 finale, lanciando l’Atalanta verso il sogno della Coppa dei Campioni.