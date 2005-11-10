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Erroraccio di Politano, ne approfitta Mikautadze: il Napoli regala il gol dell'1-1 al Villarreal

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 21:25Serie A
13.10.2026 21:25Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Regalone del Napoli al Villarreal e arriva l'1-1 dei padroni di casa all'Estadio de la Ceramica. A confezionarlo è Politano, con un retropassaggio shock per Milinkovic-Savic, cortissimo. A scartarlo è Mikautadze, che con un tocco dribbla il portiere in uscita e con un altro deposita in rete la rete del pari.

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