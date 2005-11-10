Erroraccio di Politano, ne approfitta Mikautadze: il Napoli regala il gol dell'1-1 al Villarreal
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 21:25Serie A
autore Pierpaolo Matrone
13.10.2026 21:25Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Regalone del Napoli al Villarreal e arriva l'1-1 dei padroni di casa all'Estadio de la Ceramica. A confezionarlo è Politano, con un retropassaggio shock per Milinkovic-Savic, cortissimo. A scartarlo è Mikautadze, che con un tocco dribbla il portiere in uscita e con un altro deposita in rete la rete del pari.
Altre notizie Serie A
Oggi
21:53 Serie A
Clamoroso 2-0 Viking sul Bayern, Leao spaventa il Barça: i parziali in Champions al 45'
21:48 Serie A
Un buon Napoli si fa male da solo e chiude sotto il primo tempo: Villarreal avanti 2-1
21:45 Serie A
Ibrahimovic non è mai stato un dirigente del Milan: nessuna novità, resta un uomo di Cardinale
21:44 Serie A
Finalmente Lautaro: il Toro torna al gol dopo quasi un anno in Champions. 1-1 tra Inter e Brugge