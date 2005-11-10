Il primo un regalo, il secondo è un golazo ed è di Mourino: il Villarreal ribalta il Napoli
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:29Serie A
autore Pierpaolo Matrone
13.10.2026 21:29Serie A
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Nel giro di pochi minuti il Napoli si fa ribaltare dal Villarreal. Dopo il regalo di Politano a Mikautadze, arriva un gol-capolavoro per il 2-1 del Submarino Amarillo. Mourino va in conduzione fino alla trequarti ed esplode una conclusione potentissimo e angolata che non dà scampo a Milinkovic-Savic.
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