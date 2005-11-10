L'uomo con cui De Laurentiis tratta il futuro del Napoli: chi è Diego Aponte

C'è un nome, anzi due, ma facciamo anche tre che sono al centro del tam tam mediatico intorno al futuro del Napoli. Non è un mistero che Aurelio De Laurentiis ipotizzi una cessione del club nel giro di qualche anno e il suo sogno sarebbe quello di restare al comando del Napoli per un altro paio di anni e poi passare la mano. Tanto meglio se a un napoletano e non agli americani, che non hanno più alcuna intenzione di offrirgli i due miliardi proposti qualche tempo.

Ecco che entrano in scena Gianluigi Aponte, fondatore e storico presidente di MSC (Mediterranean Shipping Company) e dei figli Diego Aponte (Group President di MSC) e Alexa Aponte (CFO del gruppo). Proprio con i due figli, a cui il capitano Gianluigi ha lasciato l'operatività del gruppo, sono partite le interlocuzioni riguardanti il futuro del Napoli, partendo dalla sponsorizzazione della maglia in corso, proseguendo con la possibile cessione dei diritti di naming del nuovo stadio, fino al possibile ingresso in società di cui sopra. Sulle possibilità del gruppo di poter garantire un futuro roseo al Napoli ci sono pochissimi dubbi: la famiglia Aponte ha accumulato un patrimonio stimato di oltre 70 miliardi.

Chi è Diego Aponte

Il sito MSC offre una panoramica completa del passato di Aponte junior: il presidente del Gruppo MSC Mediterranean Shipping Company SA si è laureato in Studi Marittimi con una particolare attenzione alle spedizioni ed è entrato a far parte di MSC nel 1997, dapprima formandosi a bordo delle navi come ingegnere junior per acquisire esperienza tecnica in prima linea, quindi ampliando le sue conoscenze marittime presso MSC Ship Management a Sorrento. Dopo essere entrato a far parte della sede centrale di MSC a Ginevra, ha lavorato in tutti i reparti, comprese le rotte commerciali dell'America latina e degli Stati Uniti. Identificando alla fine degli anni '90 l'opportunità per MSC di investire nell'infrastruttura dei terminal, per facilitare la crescita a lungo termine dell'industria dei container. Nel 2000, ha fondato Terminal Investment Limited S.A. (TiL), diventato uno dei maggiori operatori di terminal al mondo. Oggi, Diego è il presidente di TiL.