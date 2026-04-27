TMW Carmagnini sul caso Rocchi: "Udinese-Parma, il rigore c'era. E mica era un Inter-Juve decisivo"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, l'ex arbitro Giancarlo Carmagnini ha analizzato così l'indagine per frode sportiva che coinvolge il designatore - attualmente auto-sospesosi - Gianluca Rocchi e, nello specifico, gli episodi di Udinese-Parma e dei presunti favori all'Inter:

Nel caso specifico di Udinese-Parma, però, Rocchi non ha eseguito alla lettera il protocollo.

"È vero che Gianluca non ha eseguito alla lettera il protocollo, bussando alla sala VAR per dire che era rigore, ma stava vedendo un errore da parte dei suoi e ha provato a correggerlo. Se rivedete le immagini, quello era effettivamente rigore, quindi la decisione era giusta. E poi quella partita non era mica un Inter-Juve a due giornate dalla fine, non era decisiva, non valeva per nessuno. I latini dicevano: 'Cui prodest?', a chi giovava una cosa del genere? Frode sportiva riguardo a chi e a cosa? Non so davvero sotto quale aspetto. Rocchi è andato sopra le righe sì, ma ha fatto il suo lavoro".

C'è chi parla addirittura di "nuova Calciopoli" per i presunti favori all'Inter.

"Secondo me si stanno sprecando fiumi di inchiostro, questa è una montagna che partorisce un topolino. Calciopoli era un qualcosa di strutturato, organizzato, come si fa a paragonarli? Qui abbiamo uno che dice che era rigore, e il rigore c'era, e cos'altro? Sull'Inter dico che i nerazzurri quelle partite le hanno pure perse... Non ci sono affatto gli estremi per ravvisare una frode sportiva o dei presunti favori all'Inter, al di là - ripeto - di un comportamento deontologicamente non corretto da parte di Rocchi nel caso di Udinese-Parma. È da anni che dentro l'AIA c'è qualche problema, guardate cos'è successo a tanti arbitri negli ultimi anni. L'AIA purtroppo è lo specchio del nostro Paese e non certo una bolla a sé stante".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW a Carmagnini!