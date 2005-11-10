Adopo: "Cagliari, voglio l'impatto di McTominay e Rabiot. Felice se migliorerò le mie statistiche"

Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, ha concesso un'intervista a Sky Sport, svelando anche quali sono i suoi due modelli di riferimento in Serie A. Di seguito un'anticipazione dell'intervista.

Il mestiere del centrocampista secondo Michel Adopo

"Credo che in Serie A ci siano tanti centrocampisti bravi a inserirsi, penso a McTominay del Napoli o a Rabiot del Milan. Sono completi e riescono a fare le due fasi, cambiando le partite. Io voglio essere uno di quelli che hanno questo impatto. Se posso migliorare a livello di statistiche rispetto all'anno scorso e fare meglio, sarò contento", ha esordito il calciatore rossoblù.

Adopo ha poi aggiunto un commento sulle sue specifiche caratteristiche: "Io penso di essere un giocatore che premia il collettivo della squadra quando abbiamo la palla, proponendo il gioco. Se non abbiamo la palla, cerco invece di aiutare il compagno a fare quella corsa in più, quindi per me è normale correre".