Cagliari-Frosinone è 1-0 dopo il primo tempo: all'intervallo la decide Adopo

Primo tempo divertente e frizzante quello dell'Unipol Domus fra Cagliari e Frosinone, con la squadra di Fabio Pisacane avanti 1-0 grazie alla rete al 38' di Michel Adopo.

Una partita iniziata subito col piglio giusto dai padroni di casa, con Trepy pimpante e galvanizzato dalla prima da titolare in Serie A che ha cercato di farsi vedere a più riprese. Il Frosinone da parte sua ha dovuto fare i conti con una giornata sottotono di Kvernadze e Ghedjemis, col solito Calò pericoloso in un paio di circostanze. A sbloccarla è però il centrocampista dei sardi con una bellissima conclusione dal limite per l'1-0, risultato con cui le squadre rientrano negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti.