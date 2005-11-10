Cagliari-Frosinone è 1-0 dopo il primo tempo: all'intervallo la decide Adopo
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:49Serie A
autore Simone Bernabei
07.11.2026 15:49Serie A
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Primo tempo divertente e frizzante quello dell'Unipol Domus fra Cagliari e Frosinone, con la squadra di Fabio Pisacane avanti 1-0 grazie alla rete al 38' di Michel Adopo.
Una partita iniziata subito col piglio giusto dai padroni di casa, con Trepy pimpante e galvanizzato dalla prima da titolare in Serie A che ha cercato di farsi vedere a più riprese. Il Frosinone da parte sua ha dovuto fare i conti con una giornata sottotono di Kvernadze e Ghedjemis, col solito Calò pericoloso in un paio di circostanze. A sbloccarla è però il centrocampista dei sardi con una bellissima conclusione dal limite per l'1-0, risultato con cui le squadre rientrano negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti.
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