Cagliari-Atalanta, i convocati di Palladino: out Bernasconi e Rossi
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Alla vigilia della sfida contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena, il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei convocati. Assenti soltanto Bernasconi e Rossi.
L'elenco completo.
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Pardel.
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Obric, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Scamacca, Sulemana.
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